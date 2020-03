Hannover. Wenn die Sicherheitsauflagen wegen der Corona-Epidemie nicht schnell eingehalten werden, drohen weitere Einschränkungen. Das Land schickt nun die Polizei auf die Straße, um die Regeln durchzusetzen. Zugleich rüsten sich die Kliniken auf eine Zunahme von Corona-Patienten.

Während die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter rapide in die Höhe schnellt, ruft die Landesregierung die Bevölkerung eindringlich zum Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen auf. Ansonsten drohe eine Ausgangssperre, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Die Polizei rückte aus, um Verbote und Beschränkungen in den Städten durchzusetzen. Zugleich trifft das Land weitere Vorbereitungen, um in den Krankenhäuser ausreichend Kapazität zum Behandeln ernsthaft erkrankter Corona-Patienten zu schaffen. Am Mittwoch will der Landtag die Milliarden-Soforthilfe für Firmen und selbstständige Kleinunternehmer beschließen.

AUSGANGSSPERRE: „Die Ausgangssperre wird kommen wenn klar ist, dass das alles nicht funktioniert“, sagte Pistorius. „Wenn sich die Situation bis zum Wochenende nicht deutlich verbessert, muss man über andere Maßnahmen nachdenken.“

FALLZAHLEN: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus stieg in Niedersachsen binnen 24 Stunden um 240 Fälle auf 981, wie Expertin Claudia Schröder vom Gesundheitsministerium sagte. Man richte sich darauf ein, dass zunehmend Betroffene in Kliniken behandelt werden müssen. „Das wird jetzt schnell gehen.“

HOTELS ALS AUSWEICHKLINIK: Hotels sollen zur Entlastung von Krankenhäusern genutzt werden, um in den Kliniken Platz für behandlungsbedürftige Corona-Patienten zu schaffen. Klinikpatienten, die noch nicht nach Hause könnten, aber keiner intensiven Betreuung bedürften, könnten auch außerhalb von Krankenhäusern auskurieren. Gespräche liefen mit Hilfsorganisationen, so Schröder.

MILLIARDENHILFE KOMMT: Der Landtag will bei einer eintägigen Sitzung unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen am Mittwoch das 4,4 Milliarden Euro schwere Hilfspaket zur Bewältigung der Coranakrise festzurren. Zur Vermeidung möglicher Infektionen mit dem Coronavirus bleibt zwischen den Abgeordneten je ein Sitz frei. Die Regierungsmitglieder nehmen versetzt über zwei Reihen Platz. Für das Hilfspaket zeichnet sich eine breite Unterstützung der Fraktionen ab.

HAMSTERKÄUFE UNNÖTIG: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Menschen dazu aufgefordert, „ganz normal“ einzukaufen. Die Lebensmittelproduktion sei unverändert hoch, die Lieferketten funktionierten. Weil bezeichnete die verbreiteten Hamsterkäufe als „unvernünftig“: „Wir schaffen uns Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben.“ Die Beschäftigten im Einzelhandel hätten derzeit einen harten Job: „Wir sollten uns öfter mal bedanken.“

Anzeige Anzeige

VW STOPPT BÄNDER: Die wachsende Ansteckungsgefahr und die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise haben Volkswagen zur Schließung der Werke in Deutschland von Donnerstagabend an gezwungen. Bei Tui Deutschland sollen die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage durch die Coronakrise für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Auch weniger namhafte Unternehmen müssen die Produktion herunterfahren oder stoppen, Selbstständige stehen ohne Aufträge dar.

NACHBARSCHAFTSHILFE LÄUFT: In der Coronakrise haben die Menschen mehr als sonst ein Auge auf ihre Mitmenschen, das ist der Eindruck von SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. Die Nachbarschaftshilfe laufe vielerorts gut. „Ich glaube dass das für unsere Gesellschaft ein wichtiges Signal ist.“