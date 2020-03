Wolfsburg. Die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries soll Streitfälle bei der Entschädigung für Dieselkunden im VW-Abgasskandal klären.

Wie Volkswagen und die Verbraucherzentralen am Donnerstag mitteilte, wird Zypries zusammen mit dem früheren Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar und dem ehemaligen Versicherungsombudsmann Günther Hirsch die Ombudsstelle für den zwischen beiden Parteien geschlossenen Vergleich leiten.

Die ersten Entschädigungen an die Teilnehmer der Musterklage sollen vom 5. Mai an fließen. Beide Parteien gehen von rund 260 000 Berechtigten aus. Je nach Modell und Alter ihres Autos will VW zwischen 1350 und 6257 Euro zahlen. Durchschnittlich sollten rund 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises ausgezahlt werden.

An die Ombudsstelle sollen sich Dieselfahrer wenden, deren Fälle nicht über das eingerichteten Service Center geklärt werden können. „Die unabhängige Ombudsstelle wird die unbürokratische und reibungslose Vergleichsabwicklung begleiten und unterstützen“, erklärte Volkswagen-Chefjurist Manfred Döss. Alle Berechtigten sollten ihr Geld so schnell wie möglich bekommen, versicherte er.