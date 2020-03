Landtag will Hilfspaket auf Weg bringen CC-Editor öffnen

Schild im Eingangsbereich des niedersächsischen Landtags. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Für die Milliardenhilfe, die Niedersachsen wegen der Coronakrise im Eiltempo bereitstellen will, zeichnet sich breite politische Unterstützung ab. Schon am Mittwoch will der Landtag grünes Licht geben. Dabei wird es für alle eine ungewöhnliche Sitzordnung geben.