Hannover. Ist eine Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus nötig? Niedersachsens Ministerpräsident Weil will erst einmal erreichen, dass bestehende Regelungen umgesetzt werden. Zu Hamsterkäufen hat er eine ganz klare Meinung.

Angesichts wachsender Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu aufgerufen, die beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Am klügsten sei es, wenn der Bund und die 16 Bundesländer sich abstimmten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. Die Polizei zeige Präsenz und achte darauf, dass Regeln eingehalten würden: „Wir meinen es ernst.“ Weil bezeichnete zudem die verbreiteten Hamsterkäufe als „unvernünftig“: „Wir schaffen uns Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben.“

Zuvor hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) mit Ausgangssperren gedroht, falls die Menschen sich nicht an notwendige Einschränkungen des sozialen Lebens halten. Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung hatte am Vortag bekanntgegeben, dass die Krankenhauskapazität ausgebaut und der Tourismus im Land vorübergehend gestoppt werden sollen. Eine Ausgangssperre ist bislang nicht geplant.

In einem Supermarkt in Hannover forderte Weil die Menschen dazu auf, „ganz normal“ einzukaufen. Die Lebensmittelproduktion sei unverändert hoch, die Lieferketten funktionierten. In der vergangenen Woche sei der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel höher gewesen als vor Weihnachten - das sei „auf die Hamsterkäufe zurückzuführen“. Die Beschäftigten im Einzelhandel hätten derzeit einen harten Job: „Wir sollten uns öfter mal bedanken.“ Er habe manche Krise erlebt, aber eine solche Entwicklung wie derzeit noch nie.

Thorsten Wucherpfennig, Geschäftsführer der Wucherpfennig GmbH mit einer Reihe von Edeka-Märkten, rief die Kunden ebenfalls dazu auf, „Vernunft walten zu lassen“. Mit Blick auf die vielfach leeren Regale sagte er, der Handel würde die Lage bewältigen, wenn die Kunden mit Vernunft einkauften. Es gebe enorme Bestellungen, aber die Kapazität der Lager reichten für die derzeit verlangten Mengen nicht aus: „Die Lager können es nicht verarbeiten.“

Teils seien die Kunden schon hektisch und gestresst, sagte Kassierer Kevin Pyrk. Manche Kunden hätten auch Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Erreger - und auch einige Kollegen machten sich Sorgen. Angesichts der Hamsterkäufe gebe es interne Regelungen: Pro Kunde dürfe er beispielsweise nur zwei Packungen Toilettenpapier verkaufen. Eine Kundin machte sich über die Hamsterkäufe lustig: „Die Franzosen kaufen Rotwein und Kondome - die Deutschen Klopapier.“