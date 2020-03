Osnabrück. Osnabrücks Geschäftsführer Jürgen Wehlend geht davon aus, dass der Profi-Fußball in Deutschland noch eine ganze Weile wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert.

„Im Best Case können wir die Saison frühestens im Mai/Juni fortsetzen. Dann allerdings ohne Zuschauer, was zumindest die TV- und Werbeerträge sichern würde“, sagte Wehlend in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagsausgabe). „Im Worst Case werden auf absehbare Zeit gar keine Fußballspiele mehr ausgetragen.“

Bislang hat die Deutsche Fußball Liga den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Liga bis zum 2. April ausgesetzt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Pause sehr viel länger dauern wird. „Natürlich geht auch bei der DFL niemand davon aus, dass ab dem 3. April der Ball wieder rollt“, sagte Wehlend.

Sollte es irgendwann weitergehen, dann wahrscheinlich erst einmal ohne Zuschauer in den Stadien. Doch Wehlend ist überzeugt, dass sich die Fußball-Fans dann auch über Geisterspiele freuen würden. „Ich bin sicher, dass die TV-Übertragung von Fußballspielen zumindest für viele Menschen ein willkommener erster Schritt zurück zur Normalität sein würde.“