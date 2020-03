Osnabrück. Das Bistum Osnabrück will Gottesdienste mit Bischof Franz-Josef Bode live im Internet übertragen.

Vom kommenden Sonntag an sollen die wegen der Coronakrise nichtöffentlichen Messen aus dem Osnabrücker Dom auf www.bistum-osnabrueck.de zu sehen sein, wie ein Bistumssprecher am Donnerstag mitteilte. Übertragen wird sonntags um 11 Uhr und von Montag bis Freitag um 19 Uhr.

Der Dom bliebe wie die meisten Kirchen im Bistum bis auf Weiteres zum persönlichen Gebet und Verweilen geöffnet, hieß es weiter. „Auch in dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie ist es unser Auftrag, Menschen in Freude und Not zu begleiten“, schrieb Bode in einem Brief an die Priester und andere Seelsorger im Bistum. In enger Abstimmung mit den Kommunen sei auch zu prüfen, wo tatkräftige Hilfe etwa beim Einkaufen nötig und möglich ist.