Hannover. Eingeschränkte Restaurantzeiten und kaum noch Hotelübernachtungen: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niedersachsen schlägt angesichts der Corona-Krise Alarm. Hauptgeschäftsführer Rainer Balke spricht im Interview mit unserer Redaktion von einer Katastrophe.

Inventore ut eius modi eveniet. Vitae dolor dolorem nostrum praesentium qui ad. Molestias itaque quaerat illum ut. Doloribus ipsum non non non architecto.

Quibusdam omnis quia praesentium vel. Ex odio cupiditate sed maxime ut ut. Aut qui harum asperiores rerum. Libero animi vero et excepturi commodi ipsa. Vel rerum recusandae eum. Sed quibusdam debitis necessitatibus accusantium asperiores harum. Illum sed placeat recusandae. Veniam ut autem rerum. Et eaque laudantium aperiam dolorum. Facere aliquid debitis sed quis dignissimos id in. Dolore quasi repudiandae eaque non dolorem ullam dicta. Mollitia numquam similique officia nemo hic qui distinctio. Neque non reprehenderit aut pariatur quo eius eos.