Hannover. Um die Folgen der Pandemie abzufedern, will die rot-schwarze Landesregierung neue Schulden aufnehmen. Bei Volkswagen in Wolfsburg sollen ab Freitag die Bänder stillstehen. Und auch im öffentlichen Leben machen sich die Auswirkungen des Coronavirus langsam bemerkbar.

Niedersachsen mobilisiert zur Bekämpfung der Coronakrise insgesamt 4,4 Milliarden Euro. 1,4 Milliarden Euro werden zur Stützung des Gesundheitswesens sowie der Wirtschaft bereitgestellt, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sowie Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) am Dienstag in Hannover mitteilten. Außerdem wird der Bürgschaftsrahmen des Landes von zwei auf drei Milliarden Euro erhöht. Dafür nimmt das Land eine Milliarde Euro neue Schulden auf. Alle bisherigen Haushaltsplanungen des Landes kämen auf den Prüfstand, sagte Hilbers.

Althusmann erwartete massive Auswirkungen für Industrie und Handel. „Wir stehen vor ernstzunehmenden Herausforderungen für die niedersächsische Wirtschaft“, sagte er. „Wir können nicht ausschließen, dass es zu Produktionsunterbrechungen und Lieferengpässen kommt.“ Diese beträfen die Industrie, ausdrücklich aber nicht die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.

Der Volkswagen-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es aus dem Betriebsrat in Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen Werken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 gegeben.

Insgesamt 563 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus waren bis Dienstagnachmittag in Niedersachsen registriert worden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Allein die Region Hannover zählte bis Dienstagmorgen 126 Infektionen. Dort werden die direkten Kontaktpersonen von Infizierten dazu aufgefordert, sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Erst beim Auftreten von Symptomen sollen sie ihren Arzt telefonisch ansprechen und sich testen lassen.

Seit Dienstagmorgen muss laut einem Erlass der Landesregierung ein Großteil der Geschäfte geschlossen bleiben, Kontrollen gab es zunächst kaum. Während im Stadtzentrum die großen Kaufhäuser und Modeketten durchgehend geschlossen blieben, hatten einige kleinere Geschäfte weiterhin geöffnet. „Wenn ich jetzt zumachen würde, dann könnte ich die Blumen hier ja alle auf den Müll werfen“, sagte eine Blumenhändlerin. Noch habe sie keine Anweisung erhalten, ihr Geschäft zu schließen.

Vor einigen Spielplätzen in Hannover hing bereits weiß-rotes Absperrband. „Wir wussten schon, dass gesperrt ist. Aber wir wollten trotzdem raus“, sagte eine junge Mutter, deren Sohn vor einem abgesperrten Spielplatz bei Sonnenschein mit seinem Laufrad im Kreis fuhr. Im Stadtwald Eilenriede hingegen waren die Rutschen und Klettergerüste größtenteils noch zugänglich. Während viele Supermärkte in Hannover noch leicht zu betreten waren, standen vor mehreren Apotheken Menschen bis auf den Gehweg Schlange.

Tausende Urlauber verließen unterdessen die ostfriesischen Inseln nach der angeordneten Sperrung wegen des Coronavirus. Rund 3000 Menschen nahmen Fähren von Norderney ans Festland sowie etwa 500 Leute von Juist, wie die Reederei Norden-Frisia mitteilte. Von Langeoog traten laut Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) rund 700 Gäste die Rückreise an. Maximal 300 Menschen hätten dabei eine Fähre besteigen dürfen, um genügend Abstand zueinander halten zu können. „Wir gehen davon aus, dass heute um die 600 Gäste die Insel verlassen“, sagte sie. „Bis Donnerstag dann noch jeweils 300 und dann dürfte das langsam auslaufen.“

Kurz vor Beginn der Spargelsaison droht den Landwirten in Niedersachsen ein Ausfall der Erntehelfer. Es gelinge den Betrieben derzeit nicht, Arbeitskräfte aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern zu bekommen. „Wir laufen auf eine bedrohliche Situation zu“, sagte Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr. Große Teile der Ernte müssten womöglich auf den Feldern liegen bleiben. In den vergangenen Jahren hätten sich die Betriebe immer mehr vor allem auf osteuropäische Saisonarbeitskräfte verlassen, die bei der Spargel- und Erdbeerernte eingesetzt werden.

In den Seehäfen in Niedersachsen und Bremen kommen wegen der Coronavirus-Krise weniger Schiffe an, der Umschlag von Gütern bricht ein. Doch mit genauen Zahlen halten sich Häfen, Terminalbetreiber und Reedereien zurück. Um 20 bis 30 Prozent werde der Umschlag im März und April sinken, erwartete die Bremische Hafenvertretung BHV, eine Interessenvertretung von Hafen- und Logistikbranche im kleinsten Bundesland. Es sei zu spüren, dass die Nachfrage zurückgehe, sagte BHV-Geschäftsführer Christoph Bruns der Deutschen Presse-Agentur.