Hannover. Angesichts der Coronakrise werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft täglich gravierender. Niedersachsen mobilisiert nun 4,4 Milliarden Euro zur Stützung von Unternehmen und des Gesundheitswesens.

Niedersachsen mobilisiert zur Bekämpfung der Coronakrise kurzfristig insgesamt 4,4 Milliarden Euro. 1,4 Milliarden Euro werden zur Stützung des Gesundheitswesens sowie der Wirtschaft über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) am Dienstag in Hannover ankündigten. Die ursprünglich geplante Hilfe von 400 Millionen Euro wurde damit massiv aufgestockt. Außerdem wird der Bürgschaftsrahmen des Landes von zwei auf drei Milliarden Euro erhöht. Dafür nimmt das Land eine Milliarde Euro neue Schulden auf.

Der Finanzminister sicherte sämtlichen Unternehmen und Selbstständigen Unterstützung zu. „Wir lassen niemanden in Niedersachsen im Stich“, sagte der Minister. „Wir handeln schnell, wir handeln entschlossen, wir handeln wirkungsvoll.“ Kurzfristige Förderprogramme sind für Unternehmen unterschiedlicher Größe unter anderem über die Förderbank des Landes, die NBank, geplant. Außerdem soll die Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB) Unternehmen zur Seite stehen, unter anderem auch im Expressverfahren binnen weniger Tage. Zudem werde alles getan, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, betonte Hilbers.

Damit die Hilfe die Wirtschaft so schnell wie möglich erreicht, soll der Nachtragshaushalt bereits am Freitag in den Ausschüssen beraten und in der kommenden Woche während der Landtagssitzung verabschiedet werden. Hilbers warb für eine möglichst breite Unterstützung der Parteien für das Hilfspaket angesichts der Krisensituation. Die neu gewählte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sicherte diese bereits zu: „Es wird jetzt darum gehen, der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen die Hand zu reichen, um die Krise zu bewältigen.“

Einen Teil der Zusatzausgaben will Hilbers mit dem erwarteten Überschuss aus dem Haushalt des vergangenen Jahres abdecken, es müssen aber auch neue Schulden aufgenommen werden. Alle bisherigen Haushaltsplanungen des Landes kämen auf den Prüfstand, sagte Hilbers.

Althusmann erwartete massive Auswirkungen für Industrie und Handel. „Wir stehen vor ernstzunehmenden Herausforderungen für die niedersächsische Wirtschaft“, sagte er. „Wir können nicht ausschließen, dass es zu Produktionsunterbrechungen und Lieferengpässen kommt.“ Diese beträfen die Industrie, ausdrücklich aber nicht die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Das Bruttoinlandsprodukt von Niedersachsen betrage rund 300 Milliarden Euro jährlich, wegen der Coronakrise werde ein Rückgang um drei Milliarden Euro erwartet, sagte Althusmann.

Angesichts ausbleibender Zulieferungen aus China drohten Unterbrechungen der Lieferketten bereits ab der kommenden Woche in bestimmten Bereichen der Industrie, bei Zulieferern und der Automobilbranche. Erhebliche Engpässe drohten auch in der Lebensmittelindustrie, etwa weil Zulieferungen für Verpackungen nicht einträfen. „Wir befinden uns in einer Krise, in einer echten Notlage“, sagte Althusmann. „Die Situation ist ernst.“ Ein positives Signal sei aber, dass die Produktion in China inzwischen wieder anlaufe und unterbrochene Lieferketten nach Deutschland mit einem Zeitverzug von vier bis sechs Wochen wieder hergestellt werden könnten.