Hannover. Die Zoos in Hannover und Osnabrück sind in der Coronakrise bis auf weiteres geschlossen worden.

Wie lange die Schließung dauern werde, sei unklar, teilten beide Zoos am Dienstag mit. Die Landesregierung hatte am Montag verfügt, dass alle Freizeiteinrichtungen geschlossen werden, um eine gegenseitige Ansteckung der Besucher zu verhindern.

In dieser Zeit werden die Zootiere natürlich nicht alleine gelassen. In Osnabrück sind unter der Woche wie an normalen Tagen 20 Mitarbeiter im Einsatz und kümmern sich um die Pflege: Sie schneiden Futter, reinigen die Anlagen und sorgen für die Unterhaltung der Tiere. Auch in Hannover sind die Mitarbeiter weiterhin für die Zooeinwohner da. In beiden Zoos arbeiten die Tierpfleger in Schichten und müssen den Kontakt zueinander meiden. Gemeinsame Pausen und Aufenthalte sind nicht erlaubt.