Hannover. Tausende Urlauber haben die ostfriesischen Inseln am Montag nach der angeordneten Sperrung wegen des Coronavirus verlassen.

Rund 3000 Menschen nahmen Fähren von Norderney ans Festland sowie etwa 500 Leute von Juist, wie die Reederei Norden-Frisia am Dienstag mitteilte. Von Langeoog traten laut Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) rund 700 Gäste die Rückreise an. Maximal 300 Menschen hätten dabei eine Fähre besteigen dürfen, um genügend Abstand zueinander halten zu können. „Wir gehen davon aus, dass heute um die 600 Gäste die Insel verlassen“, sagte sie. „Bis Donnerstag dann noch jeweils 300 und dann dürfte das langsam auslaufen.“

Inseln gesperrt

Am Sonntag hatten sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen darauf verständigt, ab Montag alle Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen zu sperren. Am Montagabend wurden Touristen dann vom niedersächsischen Gesundheitsministerium aufgefordert, bis zum 26. März abzureisen. Die Maßnahmen sind zunächst befristet bis 18. April.

Angst vor wirtschaftlichen Folgen

Wangerooge verließen laut Rathaus am ersten Tag nach der Ankündigung rund 360 Gäste von insgesamt 1000. Von Spiekeroog und Baltrum wurden weitere rund 600 Touristen zum Teil mit Zusatzfähren ans Festland gebracht. „Das ist eine desaströse Situation für alle auf der Insel“, sagte Langeoogs Bürgermeisterin Horn mit Blick auf die Osterferien, wenn eigentlich zahlreiche Touristen kommen. Hotels, Gaststätten, Fahrradverleih – „sie haben nicht nur Umsatzeinbußen, sondern einen kompletten Umsatzverlust.“ Die Insel werde im Frühling so leer sein wie in den Wintermonaten, „nur jetzt wird es ein bisschen trauriger. Im Winter ist die Zeit der Erholung ja positiv“, so Horn.