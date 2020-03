Hannover. Ein Unbekannter hat in Hannover auf einen fahrenden Linienbus geschossen, dabei aber niemanden verletzt.

Der 63 Jahre alte Fahrer war im Stadtteil Bemerode unterwegs, als er einen Knall wahrnahm, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einer anschließenden Kontrolle entdeckte er dann am Montagabend ein Loch in einer kaputten Scheibe. Der einzige Fahrgast, eine 77-jährige Frau, blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung.