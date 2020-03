Bremen. Touristikkonzerne, Eventveranstalter und die Gastronomie trifft die Corona-Krise besonders hart. Keine guten Zeiten für Live- Entertainment, wie auch CTS Eventim zu spüren bekommt.

Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim kann die Folgen der Coronavirus-Krise noch nicht absehen. Der Einfluss der Pandemie auf die Geschäftsentwicklung sei derzeit nicht einschätzbar, teilte das Unternehmen am Dienstag in München bei der Vorlage ausführlicher Jahreszahlen mit. Klar ist aber, dass das Unternehmen, das seine Hauptverwaltung in Bremen hat, die Folgen der Coronavirus-Krise schon jetzt zu spüren bekommt.

Italien, Schweiz und Österreich seien die ersten Länder gewesen, die massiv von behördlich angeordneten Absagen für alle Veranstaltungen betroffen gewesen seien. „In unserem deutschen Kernmarkt haben wir ebenfalls einen Lockdown für alle Veranstaltungen bundesweit. Mittlerweile sind alle Eventim-Ländergesellschaften von Veranstaltungsverschiebungen betroffen“, sagte Unternehmenssprecher Thomas Kollner der dpa.

Bereits vergangene Woche hatte CTS Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg vor den Virusfolgen gewarnt und darauf verwiesen, dass die Coronavirus-Situation im Geschäftsjahr 2020 negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Eintrittskartenverkäufe und die Umsätze im Konzertveranstaltungsbereich haben werde. Seit 21. Februar hat sich der Aktienkurs des Unternehmens auf rund 29 Euro halbiert.

Kollner verwies darauf, dass Eventim über einen erheblichen finanziellen Spielraum verfüge und komplett schuldenfrei sei. „Wir haben einen langen Atem - auch für eine länger andauernde Lockdown-Situation, bei dem das öffentliche und kulturelle Leben in Europa komplett zum Erliegen kommt.“

Die aktuelle Prognose sei ohne Berücksichtigung möglicher Negativ-Effekte aufgrund der Coronavirus-Pandemie getroffen worden, hieß es weiter. Demnach stellt sich das Unternehmen wegen des geplatzten Pkw-Mautprojekts auf Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis ein. Der Bund hat in dieser Frage Schiedsklage eingereicht. Im Schiedsgerichtsverfahren vertraue man auf eine sachlich-orientierte Arbeit, so Kollner.

Bei dem im MDax notierten Unternehmen gab es eine personelle Änderung. Finanzvorstand Volker Bischoff (59) verlässt das Unternehmen nach über 20 Jahren im Vorstand „im besten Einvernehmen“. Sein Nachfolger wird nach Unternehmensangaben zum 14. April Andreas Grandinger. Der 48-Jährige kommt vom SDAX-notierten E-Commerce Unternehmen zooplus AG, wo er von 2013 bis 2019 als Finanzvorstand tätig war.

Eventim erwirtschaftete 2019 mit 3200 Mitarbeitern in 21 Ländern einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro - das war eine Steigerung um 16,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Das Vorsteuerergebnis stieg deutlich auf 230,2 Millionen Euro (2018: 187,7 Millionen Euro). Stationär, online und mobil vermarktete Eventim 2019 insgesamt rund 250 Millionen Tickets. Davon entfielen auf den Online-Kanal rund 57 Millionen.