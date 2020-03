Bremen. Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim kann die Folgen der Coronavirus-Krise noch nicht absehen.

Der Einfluss der Pandemie auf die Geschäftsentwicklung sei derzeit nicht einschätzbar, teilte das Unternehmen am Dienstag in München bei der Vorlage ausführlicher Jahreszahlen mit. CTS Eventim hat seine Hauptverwaltung in Bremen.

CTS Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg hatte schon in der vergangenen Woche vor den Virusfolgen gewarnt und darauf verwiesen, dass die Coronavirus-Situation im Geschäftsjahr 2020 negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Eintrittskartenverkäufe und die Umsätze im Konzertveranstaltungsbereich haben werde.

Auch die aktuelle Prognose sei ohne Berücksichtigung von möglichen negativen Effekten aufgrund der Coronavirus-Pandemie getroffen worden, hieß es. Demnach stellt sich das Unternehmen wegen des geplatzten Pkw-Mautprojekts auf Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis ein. Die Erlöse und der Gewinn würden 2020 im Vergleich zum Vorjahr im unteren einstelligen Prozentbereich sinken, teilte das MDax-Unternehmen weiter mit. Ohne die Effekte des im Juni gekündigten Pkw-Maut-Auftrags rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum im unteren einstelligen Prozentbereich.