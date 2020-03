Hannover. Im Prozess um die Rathausaffäre von Hannover sollen zusätzliche Verhandlungstermine angesetzt werden, um ein Platzen des Prozesses wegen der Coronavirus-Epidemie zu vermeiden.

Sollte die Hauptverhandlung wegen einer Erkrankung oder Quarantäne nach nur acht Verhandlungstagen für längere Zeit ausgesetzt werden müssen, müsse komplett von vorne begonnen werden, sagte der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding am Dienstag im Landgericht Hannover. Man könne den Prozess aber auch nicht in den nächsten zwei Tagen zu Ende bringen, weil sich der Hauptverteidiger eines Angeklagten in selbst gewählter Quarantäne befinde. Er sei am 8. März aus einem Risikogebiet zurückgekehrt.

Vor Gericht wegen schwerer Untreue stehen seit Dezember der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schostok (SPD), sein damaliger Bürochef Frank Herbert sowie der frühere Personaldezernent Harald Härke. Unklar war zunächst, ob die Staatsanwaltschaft am Dienstag wie geplant ihr Plädoyer halten würde. Die Kammer kann laut Gerberding nur bis Mittag verhandeln, weil die Kinderbetreuung von Verfahrensbeteiligten nicht gesichert sei. Schulen und Kitas sind seit Montag in Niedersachsen geschlossen, die Notbetreuung können unter anderem nur Pflegekräfte und Ärzte in Anspruch nehmen. (Az.: 70 KLs 12/19)

Schostok soll laut Anklage die Zahlung von unzulässigen Zulagen für seinen Bürochef nicht sofort gestoppt haben, als er erfuhr, dass diese rechtswidrig waren. Der nach Anklageerhebung zurückgetretene Oberbürgermeister hält sich für unschuldig und strebt einen Freispruch an. Härke soll die unzulässige Gehaltszulage von monatlich rund 1300 Euro für Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 gewährt haben. Er hatte beim Prozessauftakt als einziger Angeklagter Fehler eingeräumt.