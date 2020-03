Hannover. Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus werden neben Bars, Clubs und Fitnesscenter auch die Spielplätze in Niedersachsen geschlossen.

„Ich kann mir vorstellen, dass dieser Punkt auch auf Kritik stoßen wird“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in Hannover. Allerdings sei die Begründung sehr einleuchtend. Gerade in der Zeit, wo Schulen und Kindergärten geschlossen sind, seien Spielplätze ein beliebtes Ziel, erläuterte der SPD-Politiker. Dies sei gut verständlich, führe aber dazu, dass Infektionsketten entstehen können.