Hannover. Empfänger von EU-Fördergeldern sollen keine Nachteile erleiden, wenn sie wegen getroffener Corona-Schutzmaßnahmen gesteckte Ziele und bestimmte Nachweise nicht erreichen können.

Einen entsprechenden Erlass gab das Europaministerium in Hannover am Montag an die NBank heraus, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Die landeseigene Förderbank ist für die Prüfung von Anträgen und die Abwicklung der Projekte aus dem Multifondsprogramm mit dem Sozialfonds ESF und dem Regionalfonds EFRE zuständig.

Träger von Projekten mit EU-Zuwendungen sollen gezielt darauf hingewiesen werden, dass sie die NBank formlos informieren können, wenn es wegen Vorsichtsmaßnahmen zu Verzögerungen oder Änderungen bei der Umsetzung kommt. Das könne etwa die Absage oder Verlegung von Ausbildungs- und Fortbildungskursen sein, erklärte der Sprecher. Besonders Träger von Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen im Bereich des Europäischen Sozialfonds dürften davon profitieren.