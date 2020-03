Hannover. Corona-Krise: Nach Schulen und Kitas sollen in Niedersachsen nun auch Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios und Bars geschlossen werden. Um 17 Uhr will die Landesregierung weitere Maßnahmen bekanntgeben.

