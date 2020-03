Hannover. Corona-Krise: Nach Schulen und Kitas werden in Niedersachsen nun auch Geschäfte und Spielplätze geschlossen. Restaurants müssen täglich um 18 Uhr schließen.

