Osnabrück. Der VfL Osnabrück nutzt die ungeplante Zwangspause wegen des neuartigen Coronavirus für Ausbesserungsarbeiten am Spielfeld im Stadion an der Bremer Brücke.

„Eine Spezialfirma kümmert sich derzeit um den Austausch der besonders geschädigten Flächen und verlegt hier neue Rasensoden“, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Zweitligisten vom Montag. Vor allem das vergangene Heimspiel der Niedersachsen am 6. März gegen den SV Wehen Wiesbaden (2:6) habe die Außenbahnen vor der Südtribüne und die Strafräume besonders in Mitleidenschaft gezogen.