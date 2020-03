Bad Münder: 200 000 Euro Schaden bei Feuer in Fachwerkhaus CC-Editor öffnen

Bad Münder am Deister. Bei einem Brand im Dachstuhl eines Fachwerkhauses in der Altstadt von Bad Münder ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von circa 200 000 Euro entstanden.