Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg setzt aufgrund der Entwicklung rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus das Mannschaftstraining bis einschließlich zum 22.

März aus. An diesem Wochenende hatten die VfL-Profis noch gemeinsam in Wolfsburg gearbeitet. Anschließend erhielten sie individuelle Trainingspläne für die kommende Woche, wie der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga am Sonntag mitteilte.

Die Niedersachsen wollen erstmals am 23. März wieder gemeinsam trainieren. „Ab diesem Zeitpunkt versuchen wir, einen Bundesliga-Rhythmus zu simulieren“, wird VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer vom „Sportbuzzer“ zitiert.

Die Spieler der Wölfe sollen Deutschland derzeit nicht verlassen. Auch Trainer Oliver Glasner soll nicht zu seiner Familie nach Österreich reisen. „Alle bleiben hier. Es ist wichtig, da jetzt keine Ausnahmen zu machen“, sagte Schäfer.