Kiel. Nach einer größeren Drogenrazzia in Kiel sitzen fünf mutmaßliche Dealer seit Samstag in Untersuchungshaft.

Ein Richter verkündete die Haftbefehle, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Den dringend Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 und 25 Jahren werde gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Auswertung der bei der Razzia sichergestellten Gegenstände dauere noch an. Unter anderem stellte die Polizei während des Einsatzes etwa ein Kilogramm Drogen und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Freitagabend zahlreiche Wohnungen in Kiel durchsucht. Bei dem großangelegten Einsatz im Stadtgebiet mit rund 300 Polizisten waren zunächst 25 Menschen festgenommen worden. Die Polizei stellte Beweismittel sicher, darunter Handys und Waffen. Die meisten Festgenommenen kamen später wieder auf freien Fuß. Seit Beginn der Ermittlungen hatte die Polizei unter anderem bereits rund zehn Kilogramm Marihuana sichergestellt.