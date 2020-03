Lübeck. Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat den ersten Neuzugang für die Saison 2020/21 bekanntgegeben.

Mirko Boland wird bis 2022 das Trikot des Tabellenführers der Nordstaffel tragen. Der Vertrag des 32-Jährigen ist sowohl für die 3. Liga als auch für die Regionalliga gültig. Boland war zuletzt für den australischen Erstligisten Adelaide United am Ball. Für Eintracht Braunschweig bestritt der Mittelfeldspieler zwischen 2009 und 2018 insgesamt 307 Spiele, davon 33 in der Bundesliga. „Er bringt eine unglaubliche Erfahrung mit und wird ein Leader auf dem Platz und in der Kabine sein“, sagte VfB-Sportdirektor Rocco Leeser.