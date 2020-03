Syke. Einen Monat nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Restaurant in Syke bei Bremen haben die Ermittler noch keine heiße Spur.

Die Polizei habe viele Zeugen befragt und gehe zahlreichen Hinweisen nach, sagte Thomas Gissing, Polizeisprecher im Landkreis Diepholz. „Die heiße Spur, die ist noch nicht da.“

Das Restaurant eines Betreibers mit Migrationshintergrund war in den Morgenstunden des 13. Februar in Flammen aufgegangen. An das Gebäude waren zwei Hakenkreuze und die Parole „Ausländer raus“ geschmiert. Die Polizei ging deshalb von Brandstiftung aus, wegen der verbotenen nationalsozialistischen Symbole schaltete sich der Staatsschutz ein. Trotzdem werde nicht nur ein rassistisches Motiv der Tat geprüft, sagte Gissing. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Bei dem Brandanschlag wurde niemand verletzt. Den Sachschaden an dem Gebäude bezifferten die Behörden auf etwa 150 000 Euro. In der Stadt mit ihren 25 600 Einwohnern löste die Tat Bestürzung aus. Syke pflege „einen weltoffenen Umgang mit Menschen aller Nationen“, sagte Bürgermeisterin Suse Laue (SPD).

Wegen der laufenden Ermittlungen bleibe das Restaurant weiter geschlossen, schrieb der Betreiber auf Facebook. Er bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. „Es ist schön zu wissen, dass wir nicht alleine sind und Sie auch jetzt hinter uns stehen.“