Oldenburg. Der in Auslieferungshaft sitzende ukrainische Millionär Alexander Onischtschenko soll nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg an die Ukraine ausgeliefert werden.

In einem am Donnerstag gestellten Antrag fordert sie vom Oberlandesgericht Oldenburg, die Fortdauer der seit mehr als drei Monaten dauernde Auslieferungshaft zu beschließen und die Auslieferung für zulässig zu erklären.

„Über diesen Antrag muss das Oberlandesgericht nun entscheiden“, sagte die Pressesprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Carolin Castagna der Deutschen Presse-Agentur. Das OLG prüft nach eigenen Angaben derzeit die Akten. Gegen den 50 Jahre alten Onischtschenko liegt aus der Ukraine ein Auslieferungsantrag vor. Ihm wird in seiner Heimat Korruption vorgeworfen.

Onischtschenkos Anwalt Ingo Minoggio hatte eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben, die eindringlich vor einer Auslieferung warnt, da sein Mandant in der Ukraine in Lebensgefahr sei. Der Ex-Parlamentsabgeordnete, Reitsportler und Ex-Olympiateilnehmer war am 28. November 2019 im niedersächsischen Achim (Kreis Verden) aufgrund des Auslieferungsersuchens der Ukraine verhaftet worden. Der nächste Haftprüfungstermin ist am kommenden Montag.