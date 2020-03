Osnabrück. Als Reaktion auf die Krise wegen des Coronavirus raten die Kirchen, auf Gottesdienste vorerst zu verzichten.

Die evangelische Landeskirche Hannover empfahl am Freitag mit sofortiger Wirkung die Absage aller Gottesdienste bis zum 19. April. Das katholische Bistum Osnabrück riet grundsätzlich von Gottesdienstfeiern bis einschließlich 5. April ab.

Das Bistum Hildesheim rief dazu auf, zumindest alle Gottesdienste ab 100 Menschen abzusagen. Für das Bistum Münster gebe es eine solche generelle Empfehlung zwar noch nicht, sagte ein Sprecher. Einzelne Gemeinden verzichteten aber bereits auf Gottesdienste oder verschieben sie.

Das Bistum Hildesheim sagt darüber hinaus alle öffentlichen Veranstaltungen der Diözese bis zum 15. Mai ab. Dazu gehört auch die Chrisam-Messe am 8. April im Hildesheimer Dom, zu der alljährlich Tausende Kinder und Jugendliche nach Hildesheim kommen. Auch Firmungen und Erstkommunionsfeiern bis zu den Sommerferien müssen verschoben werden.

Das Bistum Osnabrück verbot Veranstaltungen in Pfarrheimen und Jugendheimen. Beerdigungen sollen vorerst nur in kleinem Rahmen stattfinden. Vor Ostern geplante Taufen und Trauungen sollen verschoben werden. In der derzeitigen Situation gebe es für Katholiken keine Verpflichtung zum Besuch von Gottesdiensten im Sinne der Sonntagspflicht, schrieb Bischof Franz-Josef Bode an seine Gemeinden.