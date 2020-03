Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat einen Drogenkurier mit sieben Kilogramm Haschisch am Bahnhof in Bad Bentheim geschnappt.

Der 29-Jährige sei am Donnerstag mit einem Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Bei einer Routinekontrolle entdeckten die Beamten das Haschisch, das einen Verkaufswert von etwa 66 000 Euro hat, im Gepäck des Mannes. Der 29-Jährige kam in Untersuchungshaft.