Dresden. Noch ist das Spiel nicht offiziell abgesagt, dennoch kündigte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden am Donnerstagabend an, nicht die Reise zum Zweitliga-Auswärtsspiel bei Hannover 96 anzutreten.

Grund ist die Bekanntgabe des zweiten Coronavirus-Falls im Team der Niedersachsen. Alle Spieler der 96er sind für die nächsten 14 Tage in häuslicher Quarantäne.

„Unter diesen Umständen werden wir im Hinblick auf die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinesfalls irgendein Risiko eingehen und deshalb auch nicht wie geplant am Samstag nach Hannover reisen. Alles andere wäre in der jetzigen Situation total verantwortungslos“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Hannover 96 hat bei der Deutschen Fußball Liga die Absetzung des Zweitliga-Spiels beantragt. Die Partie ist für Sonntag (13.30 Uhr) angesetzt. Die Schützlinge von Dynamos Cheftrainer Markus Kauczinski absolvieren dagegen in den kommenden Tagen individuelle Trainingseinheiten. Erst am Montagnachmittag werden sie sich wieder auf dem Trainingsgelände einfinden.