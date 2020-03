Ottersberg. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ottersberg im Landkreis Verden sind drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Wie das Feuer in der Nacht zum Freitag ausbrechen konnte, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Erst nach mehreren Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro aus.