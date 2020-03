Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg vertraut auch beim Geisterspiel gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donzek auf seine Erfolgself aus der vergangenen Europa-League-Runde.

In Abwesenheit des verletzten Kapitäns Josuha Guilavogui sowie gleich beider Rechtsverteidiger William und Kevin Mbabu lässt Trainer Oliver Glasner auch am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Sky) den Offensivspieler Renato Steffen auf der rechten Abwehrseite und den vielseitigen Yannick Gerhardt im zentralen Mittelfeld spielen. So gewannen die „Wölfe“ in der Zwischenrunde auch mit 3:0 bei Malmö FF.

Gegner Donezk tritt in der wegen des Coronavirus nur leeren Volkswagen Arena mit gleich sieben gebürtigen Brasilianern in der Startelf an. Die bekanntesten von ihnen sind der WM-Teilnehmer Taison und der in der Winterpause auch beim FC Bayern München gehandelte Rechtsverteidiger Dodo.