Hannover. Handballtrainer Carlos Ortega vom TSV Hannover-Burgdorf hätte Verständnis für einen vorzeitigen Abbruch der Handball-Bundesliga wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

„Wenn es notwendig wird, sollte man das machen. Ich finde, das Erste sollte immer die Gesundheit der Leute sein“, sagte Ortega am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich sei das aber die Entscheidung der Handball-Bundesliga (HBL). Ortegas Verein TSV Hannover-Burgdorf steht derzeit auf Platz vier der Bundesliga. Ob und wie der Ligabetrieb weitergeht, soll am Montag entschieden werden.

Hannover wäre auch von einer etwaigen Verschiebung der DHB-Pokal-Endrunde betroffen, die ursprünglich am 4. und 5. April in Hamburg stattfinden sollte. Die Stadt Hamburg hatte Großveranstaltungen bis zum 30. April untersagt. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hatte daraufhin angekündigt, das traditionsreiche Turnier auf einen späteren Termin verlegen zu wollen und nicht vor leeren Rängen spielen zu lassen. Geisterspiele wären „definitiv nicht das Gleiche“, sagte Ortega zu der Diskussion. „Auch die Spieler haben ja ein Risiko bei so einem Turnier - mit dem Kontakt und allem.“