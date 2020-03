Hannover. Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus.

Mit Stand Donnerstagvormittag gebe es 119 laborbestätigte Covid-19-Fälle im Land, teilte das Gesundheitsministerium online mit. Schwerpunkte sind die Region Hannover mit 25 und der Landkreis Stade mit 13 Fällen. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, hatte das Land am Vortag alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern per Erlass untersagt. „Wir haben es mit einem Infektionsgeschehen zu tun, das eine sehr hohe Dynamik hat, und wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). „Jede Veranstaltung in Niedersachsen steht auf dem Prüfstand.“