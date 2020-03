Borkum. Fähren zu ostfriesischen Inseln fahren trotz der Ausbreitung des Coronavirus bislang ohne Einschränkungen weiter.

Die größten Schiffe der Reederei Norden-Frisia, die Fahrten nach Norderney und Juist anbietet, könnten mehr als 1000 Menschen aufnehmen. „Diese Grenze erreichen wir aber aktuell nicht“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Ähnlich sieht es auch auf den Fähren nach Borkum aus. „Das mag in vier, fünf Wochen anders sein, zu Ostern beginnt der Reiseverkehr auf die Inseln“, so Fahrdienstleiter Hans-Jörg Oltmanns. Man befinde sich in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, die Lage werde täglich neu bewertet.

Für Veranstaltungen gilt in Niedersachsen seit Mittwoch ein Verbot, wenn mehr als 1000 Menschen teilnehmen.

Wie sich die Covid-19-Epidemie auf die Tourismuszahlen auf den Inseln auswirkt, ist den Fährunternehmen zufolge noch nicht absehbar. „Es kommt hier und da zu Stornierungen, aber es sind noch nicht viele“, sagte der Sprecher der Norden-Frisia. An Bord gebe es extra Aushänge und Anleitungsvideos, „wie man sich richtig die Hände wäscht“. Außerdem werde häufiger gereinigt.