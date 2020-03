Hannover. Der Northeimer AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner will beim bevorstehenden Landesparteitag gegen die niedersächsische Landesvorsitzende Dana Guth antreten.

Er wolle für den Landesvorsitz kandidieren, kündigte Kestner am Mittwoch an. Damit zeichnet sich ein Machtkampf innerhalb der AfD in Niedersachsen ab.

Wie Kestner mitteilte, benötige die niedersächsische AfD angesichts schwacher Ergebnisse bei lokalen Wahlen dringend einen Aufbruch. „Unsere AfD in Niedersachsen muss endlich wieder professioneller, das heißt erkennbar, unterscheidbar, hörbar und sichtbar werden“, meinte Kestner. Guth tritt vielen in der AfD offenbar zu moderat auf.

Nach einem Besuch des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke Anfang Februar in der Region Hannover war über Putschpläne spekuliert worden. Der rechtsnationale „Flügel“ von Höcke werbe in Niedersachsen um Unterstützer. Guth hatte den unangemeldeten Auftritt von Höcke in Niedersachsen anschließend als schlechten Stil kritisiert.

Kestner warf Guth vor, angesichts der Corona-Epidemie eine Entscheidung über die Durchführung des Parteitags, der für Mai oder Juni ins Auge gefasst ist, hinauszuzögern und den Veranstaltungsort nicht klar zu kommunizieren. Offiziell steht dieser wegen Streitigkeiten über das Anmieten eines Saales noch nicht fest. „Gerade in schwierigen und oft unklaren Situationen benötigen wir als Partei eine klare Haltung und Führung, dafür stehe ich“, sagte Kestner.

Guth selber war nach einem Führungsstreit vor knapp zwei Jahren an die Spitze der AfD in Niedersachsen aufgerückt. Die zerstrittene Partei hatte sie zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Paul Hampel gewählt.