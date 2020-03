Oldenburg. Eine 76-jährige Autofahrerin in Oldenburg ist beim Ausparken mit ihren Wagen in eine Schaufensterscheibe gefahren und hat einen hohen Sachschaden verursacht.

Die Polizei Oldenburg sprach am Mittwoch von mehreren Zehntausend Euro Schaden am Auto und an dem Schuhgeschäft mit seinem Inventar. Die Fahrerin sowie die Mitarbeiter und Kunden in dem Laden seien mit dem Schrecken davongekommen. Als die Frau nach ihrem Einkauf gegen 12 Uhr ausparken wollte, rutschte sie nach eigenen Angaben mit dem Fuß von der Bremse ab. Der Wagen bewegte sich einige Meter geradeaus und kam erst in der Schaufensterscheibe zu stehen.