Braunschweig. Nach einem Feuer in ihrer Wohnung ist eine 63 Jahre alte Frau aus Braunschweig im Krankenhaus an ihren schweren Brandverletzungen gestorben.

Die Frau wurde aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerettet, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Gleich mehrere Anrufer meldeten am Morgen starke Rauchentwicklung im Stadtteil Bebelhof. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang dichter Rauch aus einem Fenster, auch das Treppenhaus war voller Qualm. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Feuerwehrleute nach der 63-Jährigen, die schließlich per Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover kam.

Das Feuer wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht, die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauerten zunächst noch an. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt, drei von ihnen wurden vom Rettungsdienst betreut und untersucht.