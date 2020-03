Carola Reimann (SPD), Sozialministerin in Niedersachsen, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hannover. Die Landesregierung hat wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen in Niedersachsen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Einen entsprechenden Erlass gab Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch in Hannover bekannt.