Hatten. Bei einer Kollision mehrerer Autos in der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg) sind drei Menschen verletzt worden.

An einer Kreuzung im Ortsteil Streekermoor habe ein 43-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen einer 46 Jahre alten Frau die Vorfahrt genommen und sei mit ihrem Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau gegen ein wartendes Fahrzeug einer 38-Jährigen geschoben. Alle drei kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die 46-jährige Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen stationär aufgenommen.