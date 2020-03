Oyten. Zwei vermummte Räuber haben bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Oyten (Kreis Verden) mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter am Vorabend an der Hintertür des Lebensmittelgeschäfts einer 52-jährigen Angestellten aufgelauert. Mit einer Schusswaffe drängten sie die Frau in den Laden zurück, in dem sich noch drei weitere Mitarbeiter befanden. Die Räuber zwangen die Männer, sich auf den Boden zu legen. Einer von ihnen musste den Tresor öffnen. Mit dem Bargeld flüchteten die Männer unerkannt und wurden trotz Fahndung bis Dienstag nicht gefunden. Die 52-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.