Niedersachsen will Demokratiebildung an Schulen stärken

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Junge Menschen sollen in der Schule mehr über Grundwerte erfahren und im Umgang mit Hate Speech und Fake News geschult werden. Das Land will dazu die Demokratiebildung ausbauen. Und nicht nur in diesem Bereich sollen die Schulen gestärkt werden.