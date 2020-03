Celle. Ein 20 Jahre alter Ladendieb hat einmal zu oft lange Finger in einer Parfümerie in Celle gemacht.

Zwei Ladendetektive hätten ihn wegen früherer Diebstähle erkannt und ihm eine Falle gestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der ahnungslose junge Mann habe sich am Montag unbeobachtet gefühlt und nach Ware Ausschau gehalten. Gleichzeitig habe einer der Detektive einen Streifenwagen der Polizei gesichtet und die Beamten auf einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Diebstahl hingewiesen. Die Beamten riefen Verstärkung und gingen unweit der Drogerie in der Innenstadt in Position.

Kurz darauf beobachtete der Detektiv, dass der 20-Jährige zugriff und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Der Detektiv gab den Beamten ein Zeichen, eine zweite Streifenwagenbesatzung sprach den Dieb an. Dieser rannte blindlings los, zwei Polizisten versperrten ihm aber den Weg und ließen die Handschellen klicken. Sie stellten Parfum im Wert von mehr als 100 Euro sicher.