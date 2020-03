Hannover. Die Gewerkschaft IG BCE hat Politik und Pharmakonzerne angesichts des neuartigen Coronavirus aufgefordert, die Produktion wichtiger Arzneien nach Europa zurückzuholen.

In den vergangenen Jahren hätten sich Deutschland und Europa in eine gefährliche Abhängigkeit von wenigen Lieferanten in China und Indien begeben, sagte der Vorsitzende der Industriegewerkschaft, Michael Vassiliadis, am Dienstag. „Die Lehre aus dieser Krise muss lauten: die wichtigsten Wirkstoffe und Abhängigkeiten identifizieren, Produktion nach Deutschland und in die EU zurückholen, Versorgungssicherheit und gute Arbeit schaffen.“

Vassiliadis zufolge kommen Dutzende Wirkstoffe aus der chinesischen Provinz Hubei, in der das Virus Sars-CoV-2 erstmals auftrat. Indien habe zudem den Export einiger Medikamente und Wirkstoffe wie Paracetamol eingeschränkt, um sie für die eigene Bevölkerung zu sichern. „Das alles sind Alarmsignale, die unsere Politiker aufschrecken müssen“, sagte der IG-BCE-Chef.

Er forderte eine Liste relevanter Wirkstoffe, deren Produktion in der EU sichergestellt sein müsse. Zu lange habe die Pharmabranche auf Gewinnmaximierung und Konzentration gesetzt. „Es kann nicht sein, dass die einstige Apotheke der Welt heute bei Blutdrucksenkern, Schmerzmitteln oder Antibiotika auf andere angewiesen ist.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte mit Blick auf China bereits Anfang März eine Grundsatzdebatte angeregt zu der Frage, ob Deutschland „wirtschaftlich und in unseren Lieferketten“ abhängig sein wolle von einem einzigen Land. „Ich denke nein“, sagte er.