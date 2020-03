Hildesheim. Nach dem Freispruch des Ehemanns einer getöteten Frau im Kreis Schaumburg war dessen damalige Geliebte ins Visier der Behörden geraten. Nun steht sie wegen möglicher Falschaussagen vor Gericht.

Das tödliche Gewaltverbrechen an einer 42-Jährigen in Lauenau im Kreis Schaumburg bleibt ungeklärt. Die Mutter einer damals Siebenjährigen war im Mai 2015 im Geschäft ihres Mannes mit Holzlatten attackiert und erdrosselt worden, einen Täter oder eine Täterin konnte die Justiz nicht finden. Die Ermittlungen gegen eine 47 Jahre alte Tatverdächtige wurden eingestellt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg, Nils-Holger Dreißig, am Dienstag sagte. „Wir haben keinen hinreichenden Tatverdacht“, erklärte er mit Blick auf die Frau, die damals eine Affäre mit dem Mann des Opfers hatte. Zunächst hatte die Zeitung „Neue Presse“ (Dienstag) über die Entscheidung der Anklagebehörde berichtet.

Nach dem Verbrechen war zunächst der Ehemann des Opfers als Tatverdächtiger verhaftet worden. Der Ofenbauer wurde vom Landgericht Bückeburg zu elfeinhalb Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt, doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Das Landgericht Hildesheim sprach den Handwerksmeister in einem neu aufgerollten Prozess vor einem Jahr frei. Er komme zwar weiterhin als Täter in Betracht, aber es gebe Zweifel, sagte damals der Vorsitzende Richter. Der Freispruch ist inzwischen rechtskräftig. In beiden Prozessen hatte sich die 47-Jährige als Zeugin in Widersprüche verwickelt.

Nach dem Freispruch des Mannes ermittelte die Staatsanwaltschaft Bückeburg intensiver gegen seine damalige Geliebte, konnte ihr aber keine Tatbeteiligung nachweisen. Weder eine Telefonüberwachung noch eine Hausdurchsuchung hätten den Tatverdacht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Frau musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Hildesheim verantworten, weil sie als Zeugin im Prozess gegen ihren Geliebten im Landgericht Hildesheim falsche Angaben gemacht haben soll. Dies habe die Angeklagte bestritten, sagte ein Gerichtssprecher nach der Verhandlung. Laut Anklage soll sie unter anderem falsche Angaben zu ihrer Beziehung zu dem Mann gemacht haben. Zudem habe sie fälschlicherweise behauptet, der Ofenbauer habe ihre Kinder bedroht.

Der Prozess gegen die Frau wegen falscher uneidlicher Aussage wird am 31. März fortgesetzt. Dann soll laut einem Gerichtssprecher der damalige Angeklagte als Zeuge gehört werden. Sollte die 47-Jährige wegen einer Falschaussage verurteilt werden, droht ihr eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren.