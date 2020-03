Bremen. Das Bundesland Bremen tritt für ein einheitliches Vorgehen bei der Absage von Großveranstaltungen wegen des Coronavirus ein.

Gesundheitssenatorin Claudia Schilling (Linke) schloss sich am Montag der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. „Ich halte es für wichtig, dass da eine einheitliche Entscheidung transportiert wird und auch eingehalten wird“, sagte Bernhard beim Besuch einer neu eingerichteten Corona-Ambulanz an einem Bremer Klinikum.

In Bremen geht es um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen das Heimspiel von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am kommenden Montag (16.3.) stattfinden kann. Der Bremer Senat werde am morgigen Dienstag darüber beraten, sagte Bernhard. Zuständig für ein Verbot wäre Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Dieser sagte, Bremen werde nicht isoliert entscheiden, sondern sich mit anderen Ländern abstimmen. „Das muss man kurzfristig machen“, sagte er.

In der Bremer Corona-Ambulanz waren nach Angaben von Oberärztin Judith Gal schon für den ersten Tag 100 Patienten angemeldet, die von ihren Hausärzten überwiesen worden sind. Viele von ihnen seien auf Urlaub in Norditalien gewesen, wo das Virus besonders grassiert.