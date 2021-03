Niedersachsen: Sieben-Tages-Inzidenz springt wieder über 70 - so sieht es in Ihrer Kommune aus

Eine Krankenschwester auf der Infektionsstation betrachtet in Schutzkleidung und mit einer Atemmaske zwei Abstrichröhrchen.

Foto: Bernd Thissen/dpa

Hannover. Das Coronavirus greift in Niedersachsen weiter um sich. So viele Infektionen gibt es aktuell in den Städten und Landkreisen (Stand Freitag, 12. März, 9 Uhr).

174.212 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis Freitag, 12. März, 9 Uhr, in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt worden. Das sind 1203 mehr als am Vortag, da waren es 173.009. Landesweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei