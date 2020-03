Hann. Münden. Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Hann.

Münden hat am Samstagabend ersten Schätzungen zufolge einen Schaden in Höhe von etwa 250 000 Euro verursacht. Das Mehrparteienhaus ist nach dem Feuer akut einsturzgefährdet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohner des Mehrparteienhauses brachten sich selbst in Sicherheit. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, der Dachstuhl brannte vollständig aus. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Etwa 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.