Leipzig. Nach dem Dämpfer gegen Leverkusen will RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg feiern.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt heute (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg an. Dabei ist Timo Werner wegen Oberschenkelproblemen fraglich, Konrad Laimer kehrt nach einer Gelbsperre zurück. Nagelsmann erwartet in Wolfsburg eine große Herausforderung. „Die Wolfsburger sind schwer zu bespielen. Sie haben eine klare Struktur im Ballbesitz, sind extrem robust, körperlich sehr stark und werden nicht einfach zu verteidigen sein“, sagte der Coach. Ein Sieg ist wichtig, um den Anschluss an Spitzenreiter Bayern München nicht völlig zu verlieren.