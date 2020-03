Berlin. In dem Leihvertrag von Davie Selke soll einem Bericht der „Bild“ zufolge keine Strafe festgeschrieben sein, käme der von Hertha BSC an den SV Werder Bremen ausgeliehene Stürmer im Duell der beiden Mannschaften heute zum Einsatz.

Die Gäste aus Bremen machten aber bereits deutlich, dass sie Selke im Berliner Olympiastadion nicht einsetzen wollen. Und auch der 25 Jahre alte Fußball-Profi, der in der Winterpause von Berlin an seinen ehemaligen Verein ausgeliehen wurde, betonte, dass er sich an die Vereinbarung halten und nicht spielen werde. Selke hatte dem „Berliner Kurier“ allerdings auch gesagt: „Aufgrund unserer Situation ist es extrem ärgerlich, dass ich zuschauen muss. Ich hätte gerne meinen Beitrag geleistet.“

Die Bremer treten in höchster Abstiegsnot im Olympiastadion an und müssen unbedingt punkten. Sie belegen in der Bundesliga-Tabelle den vorletzten Platz.