Hannover. Bei den Tarifverhandlungen für Ärzte an Unikliniken haben die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) eine Einigung erzielt.

Das teilten der Marburger Bund und das niedersächsische Finanzministerium am Samstag mit - Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ist der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft. Für rund 20 000 Ärztinnen und Ärzte an 23 tarifgebundenen Kliniken erhöhen sich demnach die Gehälter in drei Stufen um insgesamt 6,5 Prozent. Die letzte Stufe greift im Oktober 2021. Auch bei der Anzahl der Bereitschafts- und Wochenenddienste und der Arbeitszeiterfassung gibt es Änderungen. Die Tarifverhandlungen liefen seit Anfang November.